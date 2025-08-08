Señora que requiere tanque de oxígeno permanente quedó en la calle tras incendio en Heredia

Una mujer adulta mayor, hipertensa, diabética y dependiente de un tanque de oxígeno permanente, perdió su vivienda en un incendio devastador que arrasó con 17 casas en la comunidad de Guararí, Heredia. La afectada, Amada Rosa Úbeda, solicita ayuda urgente para reconstruir su hogar.

“Por mis propios medios yo no me he podido salvar, nuestro señor Jesucristo fue el que me puso a esa distancia, yo necesito bastón y silla de ruedas”, contó Amada Rosa Úbeda, afectada.

El siniestro ocurrió el lunes 21 de julio, cuando un fuego de gran magnitud consumió por completo varias estructuras en la zona. Minutos después, la emergencia fue controlada gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos.

Una de las viviendas completamente destruidas era la de doña Rosa Úbeda. Ella asegura estar viva de milagro. Lo único que logró rescatar durante el trágico momento fue su tanque de oxígeno, su bastón, la silla de ruedas en la que se encontraba y una férrea voluntad de no rendirse ante la adversidad.

Este jueves, Telenoticias regresó a Guararí y se encontró con una realidad dolorosa: doña Rosa, quien requiere atención médica constante, vive actualmente en condiciones precarias y sin los recursos económicos para reconstruir su casa.

“Cuando recuerdo mi casita yo lloro, pero soy muy fuerte”, agregó.

Su deseo es volver a tener un hogar digno. Sin embargo, aún faltan materiales esenciales como láminas de zinc, arena, cemento, puertas, electricidad, entre otros.

“Es bastante difícil, porque a pesar de que uno todo lo tenía acomodadito, ya no hay nada”, acotó.

Telenoticias y el Club de Leones de San Sebastián se han unido nuevamente, junto al valioso apoyo del pueblo costarricense, para ayudar a doña Amada Rosa. Los donativos pueden realizarse al Sinpe Móvil 8322-6111, a nombre de la Asociación Club de Leones de San Sebastián, con el fin de reunir los materiales necesarios lo antes posible.

En momentos de dificultad, todos podemos convertirnos en una mano amiga para doña Amada Rosa.