Señora de 93 años muere al caer a río en Juan Viñas

Una mujer adulta mayor, de 93 años, falleció tras caer a un río en Juan Viñas de Cartago.



La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, luego de que se reportara la precipitación de dos personas, desde aproximadamente cinco metros de altura, hacia un río.

"Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia valoraron a las dos pacientes involucradas en el incidente. Una de las personas fue trasladada en condición urgente al Hospital William Allen para su atención médica, mientras que la mujer adulta mayor fue declarada sin signos vitales en el lugar de los hechos", indicó la benemérita institución.

Las personas afectadas son una madre y su hija, quienes, al parecer, se resbalaron y cayeron al cauce. Ambas son de la comunidad de Naranjo.



El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba.

