Señor de 70 años aparece muerto dentro de río en Alajuelita

Un adulto mayor, de 70 años, fue encontrado muerto dentro de un río en San José.



Los hechos ocurrieron a las 2:20 p. m. de este jueves en el sector de Alajuelita.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, fueron alertados por un hombre que sufrió una caída al río y, al llegar los paramédicos al lugar, ya estaba fallecido.

“Al lugar, despachamos recurso de soporte avanzado, así como rescate, donde en la escena abordan un hombre de unos 70 años, aproximadamente, dentro del río, sin signos vitales”, indicó la institución.

A esta hora (3:55 p. m.), los cuerpos de emergencia trabajan con equipo de rescate en la recuperación del cuerpo.

