Senasa aún no define qué hará con el perro que mató a adulto mayor

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) aún no define qué hará con el perro que atacó y le provocó la muerte a un adulto mayor. Especialistas dicen que sería un error aplicarle la eutanasia.



Un equipo de la institución se hizo cargo del perro que atacó y provocó la muerte.



Expertos dicen que sería un error aplicarle la eutanasia, pero consideran que esos es lo que ocurririría.



Para evitar situaciones como la vivida en calle El Tornillal de San Jerónimo de Moravia, los expertos creen que en los primeros cinco meses se debe socializar con el animal y ademas no tenerlo amarrado.

