Senafront de Panamá golpea centro logístico de banda que también operaba en Costa Rica

Una operación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá permitió desarticular un centro logístico de una estructura criminal que operaba también en Costa Rica. La acción culminó la madrugada de este viernes.



Senafront confirmó que, en el marco de la Operación Falange IV, se allanó una residencia en el sector fronterizo de Cuervito, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, donde se decomisaron armas, equipos y artículos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

En el lugar, las autoridades localizaron cuatro máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación, municiones de grueso calibre (.308 y 5.56 mm), un fusil tipo AR-15 con un silenciador, además de una pesa digital, chips de telefonía móvil y una sustancia que fue remitida a análisis.

De acuerdo con los policías fronterizos panameños, la operación fue un trabajo coordinado con las autoridades costarricenses a través del Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas, un mecanismo que ha permitido reforzar la vigilancia en la frontera y responder de manera conjunta contra las estructuras criminales que aprovechan la porosidad de la línea limítrofe.

La acción se suma al trabajo hecho este jueves en horas de la tarde por la Fuerza Pública de Costa Rica y la Policía de Control de Drogas, que ejecutaron un operativo en el cantón de Corredores, en la frontera sur, donde fueron aprehendidos cuatro sospechosos: dos costarricenses y dos panameños. Entre ellos se encuentra un hombre de apellido Arias, quien tiene tres órdenes de captura pendientes en Panamá.

En esa intervención, las autoridades localizaron aproximadamente 600 kilos de cocaína, dos pistolas calibre 9 milímetros y cerca de 1.200 proyectiles diseñados para fusiles de asalto M16 y AR-15.

También se incautaron de dos vehículos con placas panameñas que, al parecer, fueron utilizados para trasladar cargamentos ilícitos.

El subdirector general de la Fuerza Pública, comisionado Guillermo Valenciano, explicó que la acción se realizó en La Cuesta de Corredores, donde tres viviendas fueron allanadas tras una alerta por movimientos sospechosos. Posteriormente, el caso fue remitido a la Policía de Control de Drogas y a la Fiscalía correspondiente.