Seis meses de prisión preventiva para sospechoso de asesinar profesora de inglés en Nicoya

Un hombre de apellido Sánchez, de 49 años, descontará seis meses de prisión preventiva como sospechoso de asesinar a su expareja, María del Milagro Peralta Ajoy, de 43 años, quien se desempeñaba como profesora de inglés.

"La Fiscalía de Nicoya informa que sospechoso de asesinar a su expareja, María del Milagro Peralta, cumplirá seis meses de prisión preventiva", indicó el Ministerio Público.

El aparente femicidio se registró la noche del pasado viernes en una casa ubicada en Barrio El Carmen de Nicoya, Guanacaste.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cerca de la medianoche un vecino acudió a la sede judicial para solicitar ayuda tras escuchar gritos de auxilio provenientes de la casa de la víctima.



Al ingresar a la vivienda, el vecino encontró a Peralta gravemente herida en una de las habitaciones. El cuerpo presentaba múltiples lesiones provocadas con arma blanca en brazos, pecho y cuello.

La Cruz Roja Costarricense llegó al sitio, sin embargo, la mujer fue declarada fallecida dentro del baño, donde se le observó una herida profunda en el cuello.



Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a Sánchez en una propiedad cercana, quien, según el reporte policial, se encontraba con las manos ensangrentadas.



El hermano de la víctima, Adriano Peralta Ajoy, manifestó que el sospechoso “ingresó por la tapia y la apuñaló brutalmente”.

