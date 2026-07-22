Seis meses de prisión preventiva para hombre que presuntamente intentó matar a su hija

El Juzgado Penal de Grecia ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Hernández, sospechoso de intentar matar a su hija de seis años en Naranjo.



La medida cautelar fue solicitada por la Unidad de Género de la Fiscalía de Grecia y quedó ordenada este martes por la tarde. El imputado figura como sospechoso de los delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad de una mujer, maltrato, amenazas y daño patrimonial.



Los hechos investigados ocurrieron el domingo en Naranjo. La menor terminó hospitalizada luego de un incidente en vía pública. Según la información del caso, el hombre presuntamente la estranguló hasta dejarla inconsciente.

La niña permanece internada en el Hospital de Grecia. Su madre informó que la menor presenta una evolución favorable. Ya come y sonríe, según el relato de la mujer.

La madre también contó a Telenoticias que recibió una llamada desde un número desconocido minutos antes del ataque. Según su versión, el sospechoso, al parecer, amenazó con matar a la niña.

El caso también generó una investigación para determinar si existió una agresión sexual contra la menor. La niña recibió atención de funcionarios de Medicatura Forense como parte de las diligencias.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino con el grupo familiar y coordinó acciones con el Ministerio Público.

La investigación también contempla hechos en perjuicio de la madre de la niña. Parte de los acontecimientos trascendió a la opinión pública tras la difusión de un video en redes sociales y otras plataformas.

Con la prisión preventiva, el sospechoso permanecerá detenido durante el avance de la investigación judicial.