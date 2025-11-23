Seis menores de edad han sido asesinados o heridos en lo que va de noviembre

Durante este mes de noviembre, al menos seis menores han resultado heridos o asesinados en eventos violentos.



La escalada de violencia contra esta población se refleja en hechos ocurridos en distintos puntos del territorio nacional y bajo circunstancias que van desde ataques armados, hasta situaciones vinculadas con dinámicas delictivas locales.



Uno de los casos más recientes ocurrió la noche del pasado lunes en Heredia, donde agentes del OIJ investigan el aparente homicidio de un joven de 16 años. Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 p. m., en un sector conocido como Bajo los Molinos, cuando la víctima viajaba en una bicimoto junto a otro menor.



Según la investigación preliminar, mientras los dos jóvenes avanzaban por la zona, un sujeto que se encontraba en la acera abrió fuego al menos en tres ocasiones. Uno de los disparos impactó al acompañante —el menor de 16 años— ingresando por la espalda y saliendo por el pecho del lado izquierdo.



El joven logró avanzar unos metros tras el ataque, pero falleció en el sitio, aproximadamente 50 metros después del punto donde se originaron los disparos.



Expertos señalan que este aumento en hechos violentos contra menores evidencia una combinación de factores: exposición a entornos delictivos, dinámicas familiares deterioradas y la presencia cada vez más frecuente de menores en zonas de riesgo.

Ante esto, advierten que el país atraviesa un momento complejo y que la niñez está siendo especialmente vulnerada por la expansión del crimen organizado.



Además del caso de este menor, el OIJ reportó varios más en otros puntos del pais:



-2 de noviembre en Paraíso, Cartago: un menor de 8 años herido de bala en el pecho.



-3 de noviembre en San Rafael de Alajuela: una niña de 4 años asesinada por el padrastro.



-5 de noviembre en Lomas del Río, Pavas: un menor de 17 años asesinado a balazos



-12 de noviembre en Esparza, Puntarenas: una menor de 8 años herida de bala



-13 de noviembre en Alajuelita, San José: una menor de 14 años herida de bala



-17 de noviembre en Heredia: menor de 16 años asesinado en un robo



De momento, estos casos se mantienen bajo investigación.

