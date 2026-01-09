Seis adultos y cuatro niños estadounidenses son las víctimas de violento asalto en Tilarán

Seis adultos y cuatro niños estadounidenses fueron las víctimas de un violento asalto en Tilarán, Guanacaste, luego de que una familia fuera atacada por sujetos armados en una casa ubicada en Nuevo Arenal, la noche del jueves.



La familia había alquilado una vivienda vacacional por un mes, aunque únicamente tenían una semana de permanecer en el lugar al momento del incidente.



De acuerdo con las autoridades, tres delincuentes llegaron al sitio en motocicletas y, tras desconectar las cámaras de seguridad de la propiedad, amenazaron a las víctimas. Al notar la llegada de los sospechosos, los niños se escondieron fuera de la casa, mientras que los adultos fueron amordazados y obligados a entregar objetos de valor y dinero en efectivo.

Una de las personas afectadas logró conservar su teléfono celular y alertar a las autoridades.



Cuando oficiales de la Fuerza Pública arribaron al lugar, los sospechosos dispararon contra los policías, lo que provocó un intercambio de balas. Como resultado, uno de los presuntos asaltantes falleció en la terraza de la propiedad.

El sujeto que falleció contaba con un amplio expediente judicial por delitos como maltrato contra parejas sentimentales, homicidio y muerte de animales, y había salido de prisión en enero de 2023 por un caso de maltrato.



La patrulla policial fue impactada por varias balas, aunque los oficiales no resultaron heridos. Las detonaciones causaron daños visibles en paredes, puertas, ventanales y mobiliario de cocina dentro de la vivienda.

“Gracias a Dios, no hubo ninguna afectación contra nuestros oficiales, pero en el intercambio de disparos se hirió a uno de ellos, que luego murió, pero los otros dos sospechosos huyeron por la montaña, por lo que se mantuvo un despliegue operativo.

“Durante la mañana de este viernes, se abordó a un sujeto en Guatuso, la versión que nos da no coincide y se le ve sucio y mojado en actitud sospechosa, por lo que se le detiene y queda en manos del OIJ”, comentó Guillermo Valencianos, subdirector interino de la Fuerza Pública.

El hombre fue localizado mientras solicitaba transporte a conductores en la ruta; al percatarse de su comportamiento sospechoso, estos alertaron a las autoridades. Un tercer implicado en el asalto continúa en fuga.



La Policía Judicial quedó a cargo de la investigación de los hechos.