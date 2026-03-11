Seguridad abre investigación contra policías de Liberia tras denuncia de golpiza y abuso sexual

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a Teletica.com este miércoles que abrió una investigación contra los oficiales de la Fuerza Pública de Liberia, Guanacaste, vinculados con la presunta golpiza a un joven y un supuesto abuso sexual contra su novia.



Los hechos denunciados habrían ocurrido la noche del sábado 7 de marzo, entre las 11 p. m. y la medianoche, en el campo ferial de la llamada “Ciudad Blanca”, donde se realizaban las fiestas de Liberia.



Consultado por este medio, el Ministerio indicó que no puede brindar detalles del caso debido a que se encuentra bajo investigación. No obstante, confirmó que se desarrollará un proceso interno.

“En relación a su consulta debemos indicar que sobre el caso en investigación no podemos referirnos. Sin embargo, de manera paralela a la investigación en vía judicial se iniciará un proceso de investigación en vía administrativa”, manifestó Seguridad.

El denunciante, identificado como Marvin Mora, de 24 años, relató a este medio que se encontraba en el campo ferial junto a su novia, quien lo visitaba desde Cartago, cuando se produjo una riña en uno de los bares del lugar.



Según explicó, tras iniciarse el altercado los oficiales comenzaron a desalojar a los asistentes. “Empiezan a sacar a la gente, pero nos caen a nosotros en los pies los policías de seguridad privada y los de Fuerza Pública que se estaban peleando con otras personas”, indicó.



Mora asegura que durante ese momento un oficial se acercó a su pareja y “en vez de empujarlos, toma a mi novia de los senos y luego la empuja”.



De acuerdo con su versión, al reclamar la situación a los oficiales, la respuesta fue violenta. “Le dije que estaba bien que nos quitara, pero que no tenía por qué abusar de ella. En ese momento me respondió que si no me gustaba que me fuera, y cuando le dije que no me parecía se me tiraron diez policías encima”, afirmó.

Joven cuenta que le partieron el labio y lo golpearon en la espalda.

El joven sostuvo que fue golpeado en repetidas ocasiones. “Me pegaron patadas, con la vara policial, me dieron por la espalda, me despedazaron el labio y me abrieron la cabeza”, relató.



Además, indicó que su novia intentó grabar lo ocurrido con su teléfono celular, pero asegura que fue amenazada por los oficiales. “En el video le dicen que no grabe y la amenazan diciendo que si graba la sacamos y la golpeamos, luego veo que el mismo oficial se le acerca buscándola y la vuelve a empujar con las manos abiertas en los senos y ahí las deja unos segundos”, expresó.



Según su testimonio, él posteriormente fue trasladado en una patrulla policial, donde asegura que nuevamente fue agredido. “Me llevaron con otras personas a la perrera, nos pegaron de nuevo y nos rociaron gas pimienta; me estaba ahogando”, comentó.



El joven afirma que, en lugar de ser llevado a una delegación policial, fue trasladado a las afueras de Liberia. “Nos trasladan afuera de Liberia a unos lotes baldíos, nos sacan, nos vuelven a pegar y nos dejaron botados”, señaló.



Tras lo ocurrido, indicó que su novia lo trasladó a un centro médico. “Me cosieron la cabeza, me limpiaron las heridas y me hicieron TAC y rayos X”, dijo, al agregar que fue incapacitado por ocho días.



Mora aseguró que posteriormente presentó denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de las cuales este medio tiene copias, y acudió a Medicatura Forense para la valoración de las lesiones.

“Yo denuncié a los oficiales por abuso de autoridad y mi novia los denunció por tocamientos inmorales”, afirmó Mora.

De acuerdo con su relato, a eso de la 1 a. m. ya se encontraba ingresando al hospital para recibir atención médica debido a las heridas sufridas y actualmente permanece incapacitado.

