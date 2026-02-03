“Segundos de terror”: Pareja con bebé y niño pequeño escapa de tragedia en Esparza

Una familia integrada por un bebé de 9 meses, un niño de 3 años y sus dos padres asegura estar viva de milagro, luego de que un árbol de gran tamaño destruyera su vivienda en Esparza.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando fuertes vientos provocaron la caída del árbol. El impacto generó un cortocircuito y la madre pensó que lo peor había sucedido.

“Fueron segundos de terror, de un pronto a otro, yo salí corriendo como loca para adentro de mi casa, me metí, eran chispas, humo, todo se lo trajo. Me metí al cuarto y no encontraba a mis bebés, todo estaba a oscuras, hasta que el papá de los niños me gritó que saliera, que él tenía a los bebés, uno a cada lado. Como pude los envolví en una cobija y me los llevé donde una vecina”, relató Mónica Solís, afectada por la caída del árbol.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes temieron que se tratara de una tragedia. Por fortuna, todo quedó en un gran susto.

“Fue un susto muy grande, algo impresionante verlo venir. Entramos en shock y pensamos solo en los bebés, en sus vidas”, comentó Tabata Cantillo, testigo del hecho.

Los daños materiales en la vivienda son notorios, pero lo más importante es que tanto los padres como los dos pequeños están en buen estado de salud.

Doña Mónica y don Warren buscan alternativas para reparar su casa lo antes posible. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante SINPE Móvil 8352-0521, a nombre de Mónica Solís Ugalde.

Finalmente, se recomienda que en comunidades donde árboles representen un riesgo para estructuras o vidas humanas, se emitan alertas a las autoridades competentes de inmediato.