Segundos antes de mortal choque, video captó carro a toda velocidad y contravía

“Yo pensé que me habían botado la puerta, me levanto y veo el carro. Un taxista me dijo que el carro venía en contravía, y muy rápido llegó la autoridad. El chofer se quiso dar a la fuga y se metió a una calle sin salida y ahí lo agarró la Policía”, comentó Elberth Monge, vecino de la zona.