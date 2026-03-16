¿Seguirá Mario Zamora en el próximo Gobierno? Vea aquí lo que respondió

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, dijo estar dispuesto a continuar en su cargo si así lo decide la presidenta electa, Laura Fernández.



Ante una consulta de Teletica.com sobre la posibilidad de extender su gestión más allá del 8 de mayo, fecha en la que finalizará oficialmente la actual administración, Zamora indicó que hasta el momento no ha habido un acercamiento por parte de Fernández o de su equipo para abordar el tema.

“Es una realidad, y yo creo que es una pregunta muy válida de cara a que ya esta administración está pronta a terminar. Sí, todavía la señora Presidenta no se ha referido al tema con nosotros”, declaró Zamora.

El jerarca explicó que actualmente el Ministerio de Seguridad Pública trabaja con un equipo que mantiene distintos proyectos en curso y que continuará con sus funciones mientras se define la conformación del próximo gabinete.

“Es un equipo de seguridad el que tenemos en este momento, a cargo del ministerio, y muchos son proyectos en curso. Por supuesto, uno está siempre a la orden de lo que determine la señora presidenta electa (Laura Fernández)”, señaló el jerarca a este medio.

Consultado directamente sobre si desea continuar cuatro años más al frente de la institución, Zamora afirmó que existe disposición para hacerlo, aunque recalcó que la decisión corresponde a las autoridades entrantes.

“El nivel de compromiso hace que uno sí desee continuar en el cargo, por supuesto; pero entendiendo que uno también es un soldado en medio de todo esto y cumple las órdenes superiores, sean cuales sean”, afirmó Zamora.

Asimismo, indicó que mantendrá su disposición de servicio al país desde cualquier función que eventualmente se le asigne.