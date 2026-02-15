Se suspende inicio del debate contra sospechoso de matar a Nadia Peraza

El juicio por el femicidio de la joven Nadia Peraza, que estaba programado para este lunes 16 de febrero en los Tribunales de Heredia, quedó suspendido.

Las autoridades judiciales confirmaron la decisión tras notificar a los abogados, debido a que se otorgó una licencia por fallecimiento de un familiar de los jueces que integran el tribunal.

El Poder Judicial informó que el debate dará inicio el próximo miércoles 18 de febrero y se prevé que concluya en abril.

Marilyn Espinoza Méndez, madre de Nadia, expresó en entrevista con Teletica.com en enero que espera que al principal sospechoso le caiga todo el peso de la ley “para que nunca salga de la cárcel”.

El crimen se le atribuye a la pareja sentimental de Nadia, un joven de apellido Buzano Paisano, a quien, además del femicidio, se le imputan los delitos de estafa informática y suplantación de identidad.

Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes.

El 17 de mayo de ese año, el OIJ localizó partes de su cuerpo en una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia. Según la acusación, el sospechoso habría descuartizado a la joven tras una discusión y luego ocultado los restos.