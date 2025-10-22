Se reportan presas kilométricas tras asesinato de hombre en puente Ricardo Saprissa

Las autoridades reportan presas kilométricas luego de que se diera un asesinado de un hombre dentro de un carro por el puente Ricardo Saprissa, en Tibás.

Al parecer, la víctima iba conduciendo un vehículo de alta gama sobre la Ruta 32 y a la altura del puente es atacado por sujetos que viajaban en motocicleta.

El paso por el lugar se encuentra parcialmente cerrado, por lo que las presas son extensas, además, el llamado efecto mirón en el carril contrario también afecta el flujo vial.

Se registra un gran caos vial, por lo que se pide a los conductores evitar pasar por la zona y buscar vías alternas.

Además, un tráiler se vio involucrado, ya que terminó siendo chocado por el otro vehículo.

El OIJ se encuentra en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.







