Se intensifica búsqueda de joven desaparecido en Pérez Zeledón

En montañas, zonas cercanas a ríos y distintos sectores de Pérez Zeledón, los familiares de Luis Diego Mora Gómez mantienen una búsqueda permanente para dar con el paradero del joven de 25 años, desaparecido desde el pasado viernes.

De acuerdo con el reporte de sus allegados, Mora salió en su vehículo para brindar servicio de transporte mediante una plataforma digital, pero no volvió a su vivienda y desde entonces no han tenido comunicación con él (ver video adjunto de Telenoticias).

Su ausencia encendió las alarmas entre sus seres queridos, quienes de inmediato comenzaron a organizarse para tratar de ubicarlo.

Durante los últimos días, familiares, amigos y brigadistas han recorrido fincas, zonas montañosas y tramos de difícil acceso sin éxito. La búsqueda ha sido intensa y se ha extendido a diferentes comunidades del cantón.

En estas labores también se encuentran agentes del Organismo de Investigación Judicial y oficiales de Fuerza Pública, quienes trabajan en conjunto para intentar obtener pistas que ayuden a localizarlo.

Como parte de las diligencias, las autoridades también revisan cámaras de seguridad de los sectores por donde pudo transitar el joven, con el fin de reconstruir sus últimos movimientos y obtener información relevante para la investigación.

El vehículo en el que se movilizó es un Nissan Tiida, modelo 2013, y con la placa JRP-138.

Si usted cuenta con algún dato que pueda colaborar en la búsqueda, puede proporcionarlo de manera confidencial al 800-8000-645.

