Se hicieron pasar por indigentes y cometieron millonario robo en Naranjo

La tranquilidad de Naranjo de Alajuela se vio interrumpida tras un millonario robo cometido por tres hombres que fingieron ser habitantes de calle. Los sospechosos durmieron junto a un local comercial y, en horas de la madrugada, ingresaron a una librería para sustraer alrededor de 2 millones 500 mil colones en efectivo y artículos.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. Los sujetos aparentaban vulnerabilidad y portaban ropa sucia, lo que llevó a los propietarios a creer que se trataba de personas en condición de calle. Sin embargo, horas después descubrieron que habían sido víctimas de una banda criminal.

Los delincuentes utilizaron herramientas para acceder al interior del local y provocaron gran desorden mientras buscaban dinero en efectivo. El propietario, Víctor Carvajal, expresó su sorpresa por el robo y confirmó que interpuso la denuncia ante el OIJ, además de reforzar las medidas de seguridad.

El OIJ reportó que este caso se suma al incremento de robos en edificaciones, que ya contabilizan 475 incidentes en lo que va del año. La distribución por provincia es la siguiente:

San José: 111 casos

Alajuela: 109 casos

Guanacaste: 82 casos

Limón: 74 casos

Puntarenas: 52 casos

Cartago: 28 casos

Heredia: 19 casos

Este tipo de delito es penado con prisión.

Para contextualizar, Mauricio Villalobos, de la ONG Chepe se Baña, señaló que entre la población en condición de calle existen personas que cometen actos ilícitos, pero subrayó la importancia de brindar apoyo, ya que la mayoría son personas en edad productiva que podrían transformar sus vidas positivamente.

Los sospechosos continúan prófugos. Si usted los identifica, puede brindar información de manera confidencial al 800-8000-645 del OIJ.