Se estima que grupo “Los Talibanes” movilizaba hasta 4.500 migrantes por mes

El grupo criminal “Los Talibanes” movilizaba hasta 4.500 personas por mes en tráfico ilícito de migrantes.

La organización fue desarticulada este martes, en medio del segundo operativo más grande en la historia del país, que involucró a 600 agentes del Organismo de Investigación Judicial, así como personal de la Fiscalía, para llevar adelante 51 allanamientos.

Según las autoridades judiciales, el grupo generaba hasta ₡67 millones mensuales por medio de una compleja red que incluía 29 transportistas, nueve “coyotes”, ocho informantes, cuatro oficiales de Fuerza Pública y uno más de Migración.

Al parecer, la banda contactaba extranjeros en la zona de San Carlos de Nicaragua; ahí les cobraban entre ₡5 mil y ₡15 mil por ingresarlos al país, donde posteriormente eran asaltados por la misma organización criminal.

En medio de los allanamientos se cuentan ya 56 personas detenidas, ₡20 millones decomisados en efectivo y 12 carros incautados.

El director interino del OIJ, Michael Soto, aseguró que los oficiales detenidos jugaban un papel importante dentro de la organización.

“Estos cuatro oficiales de Fuerza Pública y uno más de MIgración prácticamente lo que hacían era avisarle al grupo criminal cuando se hacía alguna operación y recibían a cambio un pago de dinero, o si en algún momento hacían un retén y detectaban un grupo con migrantes también hacían un cobro.

“Estaba tan entroncado en este sector que tenían un negocio armado, bastante redondo”, dijo Soto.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que ahora se analizará la situación de cada detenido para determinar cuáles quedan detenidos en prisión preventiva, cuántos con otras medidas cautelares y a cuántos se les realizará la indagatoria y quedarán libres, esto según la participación que se determine dentro del grupo y su peligrosidad para el proceso.

