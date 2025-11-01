San Pedro colapsado por accidente fatal entre moto y autobús

Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un autobús de transporte público en San Pedro de Montes de Oca.

El accidente ocurrió la noche de este viernes frente al Oulet Mall.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar al sitio ya no había nada que hacer por el hombre de unos 35 años aproximados, quien quedó sin vida debajo de la unidad.

El paso se encuentra parcialmente cerrado mientas el OIJ realiza el levantamiento del cuerpo, por lo que se pide a los conductores buscar vías alternas porque ya se reporta un importante congestionamiento vial.