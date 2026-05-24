Salud investiga una posible muerte asociada a brote de Salmonella en Ciudad Colón

El Ministerio de Salud confirmó este sábado que investiga una posible muerte relacionada con el brote de enfermedad transmitida por alimentos asociado a un establecimiento comercial en Ciudad Colón.

Según la actualización más reciente de las autoridades, actualmente se contabilizan 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el local bajo investigación.

De esos pacientes, 12 ya cuentan con resultados positivos por salmonella, mientras que el fallecimiento permanece en análisis para determinar si guarda relación directa con el brote.

La investigación es desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal.

Las autoridades indicaron que el proceso epidemiológico y sanitario continúa en desarrollo y que los datos podrían variar conforme avancen los análisis de laboratorio y las investigaciones.

Además, Salud reiteró una serie de recomendaciones preventivas para las personas que consumen alimentos en comercios, entre ellas verificar que los establecimientos cuenten con permiso sanitario vigente, observar condiciones adecuadas de limpieza y asegurarse de que el personal manipule correctamente los alimentos.

También insistieron en la importancia del lavado frecuente de manos antes de consumir comidas.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará brindando información oficial conforme avance la investigación del brote registrado en Ciudad Colón.