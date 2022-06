Salud cierra otra delegación de Tránsito, esta vez en Sarapiquí

El lunes fue la delegación de Tránsito de Heredia y este martes el Ministerio de Salud también cerró la delegación de Sarapiquí debido a las condiciones deplorables en que se encuentran.



Las evidentes condiciones precarias en que está el inmueble obligan a las autoridades a tomar esa decisión.

Sin embargo, la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines envió el 13 de junio una carta a la ministra de Salud, Yosselin Chacón, en la que solicitó el cierre de las delegaciones que estén en malas condiciones en todo el país.

El sindicato se basó en un voto de la Sala Constitucional de octubre del 2020, en el que condenó al Ministerio de Transportes y el Consejo de Seguridad Vial, a que mejoraran las instalaciones policiales.

El gremio advirtió a la jerarca de Salud que, en caso de omitir la solicitud, acudirían de nuevo a la Sala Cuarta.

“La Constitución Política de este país y el Código de Trabajo protegen el derecho del trabajador y no es posible que los oficiales tengan que presentarse a trabajar a esos ‘chiqueros’ eso da asco, esos no son instalaciones, lo siento por el señor ministro que está entrando, pero no podemos hacer nada, ya esto cansa”, explicó Joselito Ureña de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines.