Salud alerta sobre página web que vende flores de cáñamo sin registro sanitario

“Estos productos (flor y hachís) no cuentan con registro sanitario y no han sido evaluados por el Ministerio de Salud, por lo que pueden poner en riesgo la salud de la población. Es importante mencionar que una materia prima alimentaria solo puede emplearse para la fabricación de un alimento, por lo que, no se puede vender directamente al público para su consumo”, dijo la doctora Mariela Marín, directora General de Salud.