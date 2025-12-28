"Salseros de corazón": Orquestas lloran la muerte de bailarines ahogados en playa Esterillos

Rónald Acuña, Wilson Abrahams y Karen Cortés serán recordados por su amor por el baile y la música.

Las orquestas La Solución y Son Mayor ahora lloran la pérdida de sus bailarines, luego de que estos murieran ahogados la tarde del sábado mientras disfrutaban del mar en playa Esterillos de Parrita.

"Dios de mucha fortaleza a sus familiares, nos sentimos consternados y tristes de este terrible suceso, pero siempre los llevaremos en cada nota que toquemos, porque eran salseros de corazón. "Gracias por siempre bailar junto a nosotros y todas las orquestas del país, por acompañarnos en cada evento y regalarnos alegría en cada paso", indicó La Solución en su página de Facebook.

Por su parte, Son Mayor indicó:

"Nos unimos al dolor por la muerte de nuestros amigos bailarines y seguidores Wilson y Ronald y Karen, Pidiéndole a Dios por el descanso eterno y paz a sus familias en estos momentos tan dolorosos".

Precisamente, el hermano de Acuña, Aníbal, aprovechó las publicaciones para agradecer los mensajes y las muestras de cariño de la escena salsera.

"Es muy doloroso perder a mi hermano, pero tampoco podemos renegar por los designios de Dios. Él estaba con sus compañeros queridos y (haciendo) lo que a él verdaderamente le gustaba: compartir, bailar, sonreír, ser amado y querido por todos. En especial nosotros, su familia", escribió el allegado.

Preliminarmente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja que las víctimas fueron arrastradas por la corriente y que murieron por asfixia por sumersión.

Los hechos ahora son objeto de una pesquisa.