Salonera embarazada fue víctima mortal de balacera dentro de bar en Puntarenas

Una balacera ocurrida la noche de este martes en un bar en El Cocal de Chacarita, Puntarenas, dejó como saldo una mujer embarazada fallecida.



De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró alrededor de las 10 p. m., cuando dos hombres ingresaron al local comercial y, por razones que aún se investigan, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el sitio.



Según el reporte preliminar, dentro del establecimiento una persona, al parecer, intentó repeler el ataque, lo que generó un intercambio de disparos. A raíz de esta situación, tres personas resultaron afectadas: dos fallecidas y un hombre herido.

"Uno de los fallecidos fue un hombre de apellido Montiel, de 33 años, quien presentaba dos impactos de bala en la cabeza y uno en el pecho. La segunda víctima fue una mujer de apellido Elizondo, de 28 años, quien recibió un disparo en el abdomen. Esta última fue trasladada al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue declarada sin vida al momento de su ingreso", indicó la Policía Judicial.

El OIJ indicó que la mujer se encontraba en estado de gestación al momento del suceso. Posteriormente, fue identificada como María Elizondo, vecina de Barranca, en la localidad de Palmas del Río. La víctima era madre de dos menores de edad, laboraba como salonera en el bar donde ocurrieron los hechos y tenía cuatro meses de embarazo.



El hombre herido también fue trasladado a un centro médico para su atención, aunque en apariencia no presentaba lesiones de gravedad.



Agentes judiciales se presentaron en el sitio para realizar la inspección correspondiente, así como el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.



De manera preliminar, las autoridades manejan que una riña, tanto dentro como fuera del bar, desencadenó la balacera.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

