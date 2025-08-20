“Salimos solo con lo que teníamos puesto”: Madre narra incendio que destruyó su casa

Una familia de seis integrantes, incluidos dos menores de edad, perdió todas sus pertenencias la mañana de este miércoles, luego de que un incendio arrasara con su vivienda en Birrí de Santa Bárbara de Heredia.

La emergencia se reportó a eso de las 7:15 a. m., cuando el fuego inició en la cocina y se propagó rápidamente por la estructura de 110 metros cuadrados. Bomberos indicó que no hubo personas heridas, pero sí una pérdida total.

Estefanía Marín, madre de las dos niñas, recordó con angustia cómo comenzó todo (ver video adjunto de Telenoticias).

“Al ser las 7 de la mañana yo estaba en el cuarto con mis bebés, ellas estaban dormidas, cuando de repente entró humo negro. Yo dije: ‘Esto no es normal’, me levanté y cuando intenté salir, la puerta ya estaba con fuego”, recordó.

La mujer relató que solo tuvo segundos para actuar.

“Pude sacar a mis hijas con mi sobrina por la baranda. Salimos y empezaron a reventar los vidrios, los cables tiraban chispas… tuvimos que salir en cuestión de segundos. Ya todo estaba quemado prácticamente”, explicó.

La familia señaló que los bomberos tardaron cerca de 25 minutos en llegar y enfrentaron dificultades por la falta de agua en la zona.

“Desde ayer no había ni una gota de agua, y eso les dificultó mucho apagar el fuego. Por eso se quemó todo”, agregó Marín.

Ahora los seis miembros de la familia —originarios de Cariari de Pococí, Limón— quedaron sin vivienda, ropa ni alimentos.

​“Nosotros pudimos salir con lo que teníamos puesto, salimos dándole gracias a Dios que estamos bien”, expresó entre lágrimas.

Ante la difícil situación, los afectados piden la colaboración de la ciudadanía.

En lo que va del año, Bomberos reporta 631 incendios estructurales en Costa Rica, lo que mantiene en alerta a las autoridades.