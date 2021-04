Sala IV exige a ministra explicar por qué ha omitido orden para construir escuela

La Sala Constitucional le ordenó a la ministra de Educación, Guiselle Cruz, explicar por qué ha omitido la orden de construcción de la Escuela Clemente Marín Rodríguez, que se ubica en Cuatro Esquinas de Pital, San Carlos.



La Junta de Educación del centro presentó un primer recurso de amparo en 2017 y la Sala, al declararlo con lugar, le indicó a la jerarca de turno que debía terminar la construcción en 2019, pero no fue así.

En 2018 volvieron a presentar un recurso de amparo, donde se le indica a la Sala que se está incumpliendo con el calendario para la construcción. Los magistrados, nuevamente, lo declaran con lugar y le dan seis meses al Ministerio de Educación Pública (MEP) para iniciar con las obras.

Tras un tercer recurso de amparo, enviado por continuidad de los incumplimientos, este martes 20 de abril se notificó a las partes que se vuelve a declarar con lugar. La Sala llama a audiencia a la ministra Cruz, en los próximos tres días, contando a partir de la notificación de esta resolución.

“Desde el año 2017 hemos presentado varios recursos de amparo y no hemos sido escuchados ni atendidos como debería ser por parte del MEP, hoy no sabemos qué va a pasar y nos dicen que no hay presupuesto”, dijo Hugo Alberto Rodríguez Carvajal, presidente de la Junta de Educación de la escuela.