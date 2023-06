“Yo me estaba bajando, le estaba pagando al taxista, en eso veo que estaban atacando al chiquito, yo me tiré de un solo para tratar de ayudar, yo llegué y agarré al chiquito para que no lo mordieran más, el taxista no se fue, muy buena nota me dijo que lo lleváramos al hospital”, contó Yader Almanzor, vecino.