Sacerdote tico es condenado a 15 años de cárcel en EE. UU. por agresión sexual contra menor

El pasado miércoles 29 de abril, el Tribunal de Distrito del Condado de Canyon sentenció al sacerdote costarricense, Robert Méndez Esquivel, conocido como padre “Toto”, a 15 años de cárcel tras aceptar su culpabilidad por agresión sexual contra un menor de 16 años.



El Tribunal impuso una sentencia de tres años fijos seguidos de 12 años indeterminados, para una pena unificada total de 15 años, según la legislación del estado de Idaho. La parte fija corresponde al tiempo que deberá cumplir antes de ser elegible para optar por la libertad condicional. Asimismo, se le exigirá registrarse como delincuente sexual en el Estado de Idaho.



Tras la sentencia, que estuvo a cargo del juez Vandervelde, el obispo Peter Christensen, de la Diócesis de Boise a la cual pertenecía el tico, dirigió un mensaje a los fieles mediante un comunicado de prensa:

"Mi corazón está con la víctima y con todos los que han sido afectados por esta profunda traición a la confianza. Como ahora sabemos, las acciones de este sacerdote contrastan fuertemente con la vocación que fue llamado a vivir fielmente en Cristo.

“Como saben, la Diócesis de Boise respondió de inmediato a estas acusaciones cuando se presentaron por primera vez. Desde entonces, hemos cooperado plenamente con las autoridades civiles durante todo este proceso. Seguimos firmemente comprometidos con la protección de los más vulnerables y con el mantenimiento de entornos seguros en todas nuestras parroquias, escuelas y ministerios.

Méndez había comparecido el pasado martes 27 de enero en una sala del tribunal, donde aceptó su responsabilidad y fue hasta el pasado 29 de abril que se dictó sentencia. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se retiraron otros dos cargos adicionales, uno por violación y otro por abuso sexual infantil.

De acuerdo con documentos judiciales, el tico admitió haber descargado una aplicación mediante la cual conoció a la víctima y confesó haber mantenido actos sexuales con el menor. Las autoridades señalan que los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025 en un parque, tras un encuentro concertado a través de dicha aplicación.



Roberto Méndez Esquivel es originario de Esparza, y fue ordenado sacerdote en 2016 en India. En 2020 regresó al país, donde se desempeñó como vicario parroquial en las comunidades de Monteverde, Quepos y Esparza. Posteriormente, en 2022, se trasladó a Nampa, Idaho, para ejercer funciones pastorales en la parroquia San Pablo.

