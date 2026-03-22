Sacerdote se topó mortal choque en Pérez Zeledón y absolvió a víctimas: “Se fueron en paz”

Dos motociclistas perdieron la vida, la noche de este sábado, tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Interamericana Sur, en San Isidro de Pérez Zeledón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho fue reportado a las autoridades a eso de las 11 p. m., cuando, en apariencia, los ahora fallecidos, de apellidos Badilla, de 34 años, y Arias, de 33, se desplazaban cada uno en su respectiva motocicleta. Por razones que aún se investigan, ambos colisionaron entre sí, lo que provocó su muerte en el sitio.

En medio de la tragedia, hubo una casualidad especial. Según relató el medio PZ Actual, en ese momento un sacerdote llamado Jean Paul Bethancourt transitaba por el sitio y presenció el accidente, por lo que inmediatamente tomó su estola y su insignia, se acercó a los jóvenes y les dio la absolución.

“Pensar cómo sucedieron las cosas va a generar muchísimo dolor toda la vida. Porque nadie estaba listo para eso, ¿verdad? Nadie va a estar listo para el fallecimiento de estas dos personas. Pero lo único que les puedo decir con mucho respeto y mucha fe es que en su último momento ellos sí estaban listos. Ellos se entregaron a la presencia de Dios y se fueron con esa paz, ¿verdad? En medio del caos”, dijo Bethancourt a la periodista Yuri Fallas.



El testimonio de la hermana de Badilla

Álvaro Arturo Badilla es el nombre de uno de los dos jóvenes fallecidos.

Durante la conversación sostenida con PZ Actual, su hermana, Patricia Badilla, lo recordó como un hombre inquebrantable.

"Como una persona muy alegre, cariñoso trabajador, amable, servicial. Con una fuerza inquebrantable para con su familia, amigos y conocidos. Siempre dispuesto a ayudar", expresó.

Debido a lo inesperado de este suceso, la familia de Badilla está teniendo dificultad para pagar las honras fúnebres, por lo que está haciendo un llamado de ayuda a la ciudanía.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a los números 8593-8492, a nombre de Anthony Rojas Solís, y 8711-4035, a nombre de Patricia Badilla Solís, ambos hermanos de Álvaro Arturo.