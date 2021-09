Saca camión de agencia y se lo roban 12 horas después

Un matrimonio pide ayuda para recuperar un camión que les robaron tan solo 12 horas después de haberlo sacado de la agencia, completamente nuevo.



Jessica Budini y Jorge Jiménez son una pareja de empresarios trabajadores que invirtieron en un nuevo camión para su mueblería, pero lamentablemente los amigos de lo ajeno lo sustrajeron de la cochera en San Miguel de Naranjo.

“Lo sacamos a las 4 p . m. de martes, lo llevé a guardar a la casa a la par de otro camión que tenemos, lo enllavé, a las 5:30 a. m. de este miércoles me asomé por la ventana y no vi el cajón del carro nuevo. Fue cuando salí a ver y ya no estaba”, relató don Jorge a Teletica.com.

Ahora piden ayuda de los ciudadanos para ubicarlo, se trata de un camión blanco con placa temporal AGV 2295. No tiene placas metálicas.

Si usted tiene información que ayude a las autoridades a dar con el vehículo puede llamar a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645 o comunicarse a los números 8478-6822 o 7019-6530.