¡Ruta 27 cerrada! Enorme hueco imposibilita paso por el sector de Orotina

Un enorme hueco obligó a las autoridades a cerrar el paso por la Ruta 27 la tarde de este miércoles.

El colapso se produce después de Coyolar en la vía hacia Orotina.

Al parecer, el alcantarillado subterráneo colapsó, lo que hizo que la calle se hundiera varios metros, abarcando los cuatro carriles de la autopista.

De momento, el paso es solo por calle vieja Orotina, lo que ya está generando un importante congestionamiento vial de varios kilómetros.

El medio regional Noticias Pacífico Central transmitió en vivo cómo la calle iba siendo absorbida por el hueco hasta cubrir la autopista de lado a lado.