Ruso requerido por Interpol es detenido mientras caminaba en La Uruca

Un ciudadano ruso fue detenido este lunes en La Uruca, San José, por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol San José.

La captura se realizó debido a una notificación internacional de detención emitida este año por las autoridades de Panamá.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre es requerido en el país vecino por estar siendo investigado por el presunto delito de sustracción de persona menor de edad.

El sujeto quedó a la orden del Tribunal Penal, que continuará con el proceso de extradición solicitado por Panamá.