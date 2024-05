Ropa, llavero de su hijo y un Cristo: Hermana de Emilce revela qué había en bolso recuperado

La hermana de Emilce Soto, desaparecida hace casi dos meses en Finca 5 de Palmar Sur, en Osa, Puntarenas, reveló qué había dentro del bolso hallado este lunes por equipos de voluntarios que colaboran en la búsqueda de la mujer.

Xenia Jiménez asegura que un agente judicial le detalló las pertenencias encontradas y, posteriormente, cuando fueron entregadas al hijo de Soto, ella las pudo ver dentro de una bolsa plástica (ver video adjunto de Telenoticias).

“El agente me externó que había un pantalón de ella, estaba la cédula, una bombita como de Salbutamol, de asmáticos; estaba una carterita, había como un vasito para andar aceite, para el pelo o alcohol… qué sé yo. Había cositas, papelitos, un Cristo”, dijo la familiar de la mujer a la que se le perdió el rastro el pasado 9 de marzo.

Marlen Fuentes, una de las personas que colabora en la inspección de la finca donde se vio a Emilce por última vez, indicó que entre las pertenencias también había un llavero con la foto del hijo de la mujer desaparecida.

“Se encontró la bicicleta, entre dudas está una cadenita, un alicate que estaba en otro punto, y el bolso”, añadió la hermana sobre otras pistas que han podido recolectar y que ahora son investigadas por la Policía Judicial.



“Mi deseo es que Diosito nos muestre dónde está ella, sea que viva o sea que no esté; y que, si hay alguien que le hizo daño, bueno, las autoridades se encargarán del resto, no me compete a mí”, concluyó Jiménez.