Rolando Fonseca ante muerte de menor en Santa Ana: "Vivirá siempre en nuestros corazones"

Emiliano Escalante Ramírez, de apenas 12 años, falleció tras un accidente ocurrido la tarde del 25 de diciembre.

El menor viajaba como acompañante en una motocicleta cuando, por motivos que aún se investigan, esta colisionó contra un vehículo estacionado (vea video adjunto de Telenoticias).

Fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José, donde tiempo después fue declarado fallecido.

Tras la confirmación del deceso, las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y pésame hacia la familia. Incluso, el exfutbolista Rolando Fonseca compartió su dolor, ya que Emiliano pertenecía a su academia de fútbol y, asegura, tenía un gran futuro por delante.

"Su sonrisa, su pasión y su alegría por el fútbol vivirán siempre en nuestros corazones. Fuerza y consuelo para su familia en este momento tan difícil. Que Dios bendiga a cada uno de ellos", dijo el histórico goleador.

Este año, ocho niños menores de 10 años han perdido la vida en accidentes de tránsito, y más de 100 han requerido traslado en condición crítica a centros médicos, según datos de la Cruz Roja Costarricense (CRC).

Por ello es que desde esa institución insisten en la importancia de seguir medidas de seguridad, como el uso del casco en motocicletas, y recuerdan que los incidentes no se limitan a este tipo de vehículos.

Durante las vacaciones y los últimos días del año, el llamado es claro: padres y conductores deben velar por la seguridad, respetar la ley de tránsito, reducir la velocidad y evitar el consumo de alcohol al conducir.

