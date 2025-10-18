"Rojo"; el oficial de Fuerza Pública que figura entre los extraditables a EE. UU. por narcotráfico

Un oficial activo de la Fuerza Pública figura entre los cuatro hombres detenidos este sábado con fines de extradición hacia Estados Unidos, tras una solicitud del Tribunal del Distrito Sur de California.

Según el Ministerio Público, el funcionario, identificado como Corella Amador y conocido con el alias de “Rojo”, es investigado por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Extraditables llegando al Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, desde la Zona Sur.

La captura del policía y de los otros tres sospechosos de apellidos Cordero Obregón (alias “Candado”, “Pallín” o “El Gordo”), Castro Muñoz (alias “Lalo” o “Precioso”) y Ramírez Arguedas ( alias“Kimba”)— se logró mediante un operativo coordinado entre el Ministerio Público, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública.

"Los implicados integraban una estructura criminal asentada en la zona sur del país, específicamente en Golfito y Coto Brus, desde donde coordinaban el tráfico de cocaína proveniente de Colombia.

"La droga era movilizada por vías marítimas, aéreas y terrestres hasta México y, posteriormente, hacia Estados Unidos", señaló el Ministerio Público.

Las autoridades estadounidenses atribuyen al grupo varias operaciones de transporte de drogas, incluyendo el uso de pistas clandestinas en el Pacífico Central y la recepción de cargamentos en buques marítimos.

Aeródromo de Coto 47.

A todos los sospechosos se les vincula con el decomiso de más de tres toneladas de cocaína.



Las diligencias judiciales para la extradición de los detenidos se mantienen bajo la supervisión del Ministerio Público y las autoridades estadounidenses.

