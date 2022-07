Rodrigo Chaves: “Tengo un virus, no es COVID-19”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció a través de su cuenta de Twitter (@RodrigoChavesR) que tiene un virus, pero que este no es COVID-19.



Según confirmó el mandatario, sus sistemas respiratorio y digestivo están muy afectados, por lo que permanecerá en su casa descansando.

“Tengo un virus (no es COVID) que me está afectando los sistemas respiratorio y digestivo. El médico me ordenó quedarme en casa para recuperarme y no contagiar a nadie. Dios mediante, el lunes vuelvo a la oficina. Gracias a quienes envían buenos deseos”, comentó Chaves.