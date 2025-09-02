Robo se perfila como móvil de doble homicidio en Parrita

Fotografías tomadas por el camarógrafo Alexander Pérez Murillo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el doble homicidio ocurrido la noche del lunes frente al cementerio de Parrita, Puntarenas. Una de las víctimas fue identificada como un hombre de 72 años de apellido Masís, mientras que la otra persona aún no ha sido reconocida.

Según los primeros informes, ambos hombres presentaban heridas de bala en el abdomen. La investigación preliminar indica que el crimen podría estar relacionado con un intento de robo: los agresores habrían sustraído, al parecer, los celulares de las víctimas.

Al parecer, la resistencia de los hombres provocó que les dispararan. Testigos señalan que los sospechosos se desplazaban en motocicleta y lograron escapar. Las autoridades mantienen un operativo para dar con su paradero.

El OIJ continúa con el levantamiento de evidencias y la investigación para dar con los responsables.