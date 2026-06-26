Robo de celular a surfista destapa peligrosa banda que asaltaba turistas en Guanacaste

Tres sospechosos de integrar una banda dedicada al robo en vehículos estacionados en playas de Guanacaste fueron detenidos tras un operativo policial en Santa Cruz y Puntarenas.



La investigación inició luego de que un joven denunciara el robo de sus pertenencias mientras surfeaba en playa Avellanas. El rastreo de su teléfono celular permitió a los oficiales seguir el recorrido de los sospechosos por varias zonas turísticas de Guanacaste, donde, en apariencia, cometían robos con el mismo modo de operación.



Los oficiales ubicaron y detuvieron a los sospechosos en las cercanías de Barranca y Caldera, en Puntarenas. De manera preliminar, las autoridades informaron que entre los detenidos figuran un ciudadano nicaragüense, un ciudadano colombiano y una tercera persona vinculada con la investigación.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita a quienes hayan sido víctimas de robos en playas de Guanacaste que presenten la denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz para fortalecer el caso.

