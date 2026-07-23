Robacasas siembran el temor en Sarapiquí: banda suma al menos cuatro víctimas en dos meses

Una banda dedicada al robo de viviendas mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de Sarapiquí, donde ya se contabilizan al menos cuatro víctimas en distintos hechos ocurridos durante los últimos meses. En dos de los casos, los afectados estuvieron a punto de perder la vida durante los asaltos.

Aunque Sarapiquí es reconocido por su actividad agrícola y ganadera, además de ser un destino elegido por muchas personas para disfrutar de su retiro, la creciente incidencia de robos a viviendas ha generado preocupación entre los habitantes del cantón.

Las autoridades judiciales investigan a varios grupos que, al parecer, se dedican a cometer asaltos en casas ubicadas en diferentes comunidades de la zona.

Uno de los casos ocurrió en mayo, cuando dos hombres fueron sorprendidos por varios jóvenes que llegaron hasta su vivienda haciéndose pasar por vendedores de comida. Una vez lograron ganarse la confianza de las víctimas, presuntamente ejecutaron el violento asalto.

Don Fernando figura entre las personas afectadas por esta modalidad delictiva. Su caso forma parte de una serie de robos que se han reportado en el cantón durante los últimos meses y que mantienen bajo investigación a las autoridades.

Fuentes policiales indicaron que los sospechosos no solo estarían involucrados en robos a viviendas, sino que también son investigados por su posible participación en el robo de ganado, otro delito que preocupa a los productores de la zona.

El caso más reciente ocurrió el pasado lunes, cuando una pareja de adultos mayores fue víctima de un asalto dentro de su vivienda, hecho que volvió a encender las alertas entre los vecinos de Sarapiquí.

En enero anterior, las autoridades lograron desarticular una organización criminal dedicada al robo de viviendas en el cantón. Sin embargo, los investigadores ahora analizan si parte de esa estructura continúa operando desde la cárcel y si existe relación entre aquella organización y los hechos delictivos registrados recientemente.

Las pesquisas continúan para determinar la identidad de los responsables y establecer si todos los casos forman parte de una misma banda criminal que mantiene atemorizados a los habitantes de Sarapiquí.







