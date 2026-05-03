Riña familiar termina en tragedia: joven es asesinado a puñaladas

Un joven de apellido Granados, de 20 años, fue asesinado tras una riña entre familiares ocurrida la noche de este sábado en el sector de Cairo de Esquiles, en Siquirres, según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la versión en investigación, el incidente se habría originado en una discusión entre varios miembros de una familia, la cual terminó inicialmente sin mayores consecuencias. Sin embargo, durante el altercado, una menor de 16 años habría resultado golpeada.

Horas después de finalizada la riña, un familiar de la menor llegó al lugar, se acercó a Granados y lo atacó con un arma blanca en el tórax, para luego huir de la escena.

La víctima fue trasladada al CAI de Esquiles, donde fue declarado sin vida.

El caso permanece en investigación por parte de agentes del OIJ de Siquirres.

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