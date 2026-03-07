Riña entre motociclista y conductor termina en homicidio

Un hombre murió este sábado por la mañana durante una riña sostenida con otro sujeto que le disparó con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública en San Rafael de Escazú, poco antes de las 8 a.m.

La versión preliminar que se maneja es que un motociclista y un conductor tuvieron un incidente en carretera que desató una discusión y posterior riña.

El fallecido es el motociclista, mientras que quien le disparó era el chofer del carro, el cual viajaba con su familia.

Una de las personas que iba junto al conductor narró que el motociclista tenía un cuchillo en sus manos, razón por la cual él le disparó para defenderse.



