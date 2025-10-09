Riña entre cuñados termina en homicidio en Tambor de Alajuela

Una pelea entre dos cuñados acabó con la muerte de un hombre de 24 años, la tarde de este miércoles, en Tambor de Alajuela.



El Organismo de Investigación Judicial identificó a la víctima como Óscar Ortiz, vecino de El Cacao y quien fue herido en su cara con un arma blanca (ver video adjunto de Telenoticias).



Según el reporte de las autoridades, Ortiz y su cuñado tuvieron un altercado y luego se enfrentaron en vía pública, momento en el que el ahora sospechoso, al parecer, atacó a la víctima.

“Cuando salí, porque escuché la bulla, la gente ya estaba llorando y gritando, ahí vi al muchacho que estaba caído, botando muchísima sangre. Yo me tiré al piso a ayudarle, la herida ya no se veía porque tenía mucha sangre”, relató Sugey Burgalín, vecina de la zona.

El ahora fallecido fue trasladado por un vehículo particular hasta el centro médico, sin embargo, en el camino fue interceptado por una unidad de Cruz Roja y los paramédicos lo declararon fallecido en el sitio.



El caso está ahora en investigación por parte de las autoridades judiciales y, de momento, se desconoce la situación del principal sospechoso de este homicidio.

