Riña en Santa Cruz termina con un hombre fallecido

Un hombre de entre 45 y 55 años, aún no identificado, falleció la madrugada de este sábado en el centro de Santa Cruz, Guanacaste, durante una riña.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre cayó al suelo durante el altercado y aparentemente se golpeó la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

El caso está siendo investigado por el OIJ de Santa Cruz.