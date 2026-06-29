Revelan supuesto pacto entre los dos cárteles que operaban en Limón

En un periodo de apenas ocho meses, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticularon dos estructuras criminales que, según las autoridades, cumplían con las características propias de un cártel de narcotráfico y que operaban principalmente desde la provincia de Limón.

La primera organización fue desmantelada en noviembre de 2025 como parte del caso Traición. En esa ocasión, las autoridades ejecutaron 84 allanamientos en distintos puntos del país, aunque la mayoría se concentró en Limón.

La segunda estructura fue desarticulada mediante 140 allanamientos realizados en el marco del caso Riverside. De acuerdo con la investigación, este grupo era liderado por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien ya fue extraditado. Entre las personas detenidas figuran también sus hijos.

Según el OIJ, ambas organizaciones, al parecer, mantenían una especie de acuerdo para respetar las rutas utilizadas para el tráfico de drogas, lo que les habría permitido operar sin interferir en los territorios controlados por cada grupo (ver video adjunto).

Las autoridades señalan que el cártel investigado en el caso Riverside registraba el mayor patrimonio económico detectado en una estructura criminal de este tipo en Costa Rica, con bienes valorados en cerca de ¢10.000 millones.

La desarticulación de estos dos grupos ha vuelto a poner la atención sobre la provincia de Limón y las condiciones que han favorecido el surgimiento de organizaciones ligadas al narcotráfico.

De acuerdo con especialistas, factores como el desempleo y las limitadas oportunidades educativas incrementan la vulnerabilidad de algunas personas, facilitando su reclutamiento por parte de estructuras criminales.