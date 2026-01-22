Retraso en pago de préstamo “gota a gota” pudo ser motivo de violento asalto en Alajuela

Un retraso en el pago de un préstamo informal, conocido como “gota a gota”, sería el origen de un violento asalto ocurrido en Desamparados de Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una mujer de 42 años y a su hijo de 22, ambos de apellido Ramírez, como sospechosos de ejecutar el hecho. Según las autoridades, la motivación habría sido el incumplimiento en el pago de la deuda que mantenía la víctima.

El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la persona afectada interpuso la denuncia en la sede del OIJ de Alajuela. De acuerdo con la investigación, los sospechosos viajaban en un vehículo con el que bloquearon el paso a la víctima, quien conducía otro automóvil. En ese momento cometieron el robo y, bajo la justificación del préstamo informal, habrían utilizado la agresión como una forma de cobrar el retraso, además de amenazar a la víctima.

El OIJ, en coordinación con el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), allanó la vivienda donde residían los sospechosos en Alajuelita, San José. Actualmente, la mujer y su hijo se encuentran a la espera de la audiencia en la que la Fiscalía solicitará medidas cautelares en su contra.