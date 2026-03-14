Retención de camillas afecta la capacidade de la Cruz Roja para atender emergencias

La saturación en los servicios de emergencias de los hospitales del país también está afectando la capacidad de respuesta de la Cruz Roja Costarricense.

La Benemérita advierte que, cuando traslada pacientes a centros médicos, muchas veces debe esperar por la devolución de sus camillas debido a la alta ocupación hospitalaria, lo que termina inmovilizando personal y unidades de emergencia.



Según explicaron, el tiempo habitual para entregar a un paciente y recuperar la camilla ronda entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, por la sobresaturación en los hospitales, se han registrado atrasos de entre dos y cuatro horas, e incluso casos extremos en los que una camilla ha permanecido retenida hasta por 72 horas. (Ver nota adjunta de Telenoticias)



Esta situación compromete directamente la atención prehospitalaria, ya que las ambulancias y sus equipos quedan fuera de servicio mientras esperan recuperar el equipo.

La problemática coincide con una semana en la que varios servicios de emergencias hospitalarias superaron el 100% de ocupación, una condición que extiende aún más los tiempos de atención y dificulta la movilización de pacientes hacia camas hospitalarias.



Autoridades médicas señalan que, en esta época del año, suele formarse una acumulación de pacientes, especialmente en áreas como ortopedia, debido al aumento de accidentes durante enero, la temporada escolar y las vacaciones.

Ante este panorama, tanto la Cruz Roja como los centros médicos hacen un llamado al uso responsable de los servicios de emergencia y a extremar la prevención para reducir incidentes que agraven la presión sobre el sistema de salud.

