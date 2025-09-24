Restos de sangre y limpieza en cocina: lo que OIJ halló en casa de alemanes asesinados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la casa de una pareja de alemanes en Quepos, presentaba rastros de sangre en varios aposentos y una limpieza parcial en la cocina, luego del hallazgo de ambos cuerpos enterrados cerca de la propiedad.

El descubrimiento se hizo este martes en la localidad de Finca Cerros, camino de la montaña de calle Río Negro.



El director del OIJ, Rándall Zúñiga, indicó que el lunes en horas de la noche se recibió información confidencial que indicaba que había un asalto en progreso en una casa de habitación de una pareja de alemanes residentes aquí en Costa Rica. Tras llegar a la vivienda y no ubicar a las víctimas, los agentes revisaron el perímetro y encontraron un montículo de tierra removida.

“Lo que se logró divisar es, en una parte cercana a esta casa, un montículo de tierra recientemente removida y que de ese montículo emanaba algún tipo de olor importante. Con la intervención del equipo canino especializado en restos humanos, se confirmó la presencia de los cuerpos de la pareja de alemanes y estaban maniatados dentro de una bolsa plástica.

“Existen varias manchas de sangre en diferentes aposentos de la casa﻿, también existen una remoción o limpieza que se ha tratado de hacer parcialmente de la casa y también hemos visto que la cocina ha estado mojada y esto forma parte de lo que creemos que se trató de limpiar de alguna forma una escena del crimen o un hecho violento”, señaló Zúñiga.

Además, se ubicaron huellas plantares (marcas de pie) que serán levantadas por personal especializado. Posteriormente, se aplicará luminol para establecer la dinámica de los hechos y las proyecciones de sangre.



Zúñiga agregó que se revisará si faltan joyas, dinero u otros bienes de valor que puedan reforzar el móvil de asalto.