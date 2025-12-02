“Respira por sus propios medios”: Reportan mejoría de niño atropellado en San Carlos

El menor de 2 años que fue atropellado en Venecia de San Carlos, Alajuela, continúa en condición delicada, aunque presenta avances en su recuperación.



Carlos Jiménez Herrera, director general del Hospital Nacional de Niños, confirmó a Teletica.com que el niño permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“El niño atropellado en Venecia de San Carlos, para honra y gloria de nuestro Señor, está mejor, se va recuperando, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya respira por sus propios medios, está esperando estar en una mejor condición neurológica para ya ser trasladado a servicio general”, dijo Jiménez.

El menor fue atropellado la madrugada del sábado anterior mientras deambulaba solo por la vía pública en el sector de Venecia. Sufrió fracturas en la cadera y en ambas piernas, permanece enyesado y recibe atención por una inflamación cerebral. Ya salió del coma inducido y respira sin asistencia médica.



En un video que circula en redes sociales se observa que el conductor del pick-up involucrado no se detuvo tras el impacto y continuó su camino. Sin embargo, las autoridades informaron que el chofer se presentó de manera voluntaria ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y estableció contacto con la familia del menor.

Según el reporte judicial, el niño, de 2 años y 6 meses, se encontraba solo en la vía pública cuando ocurrió el atropello. Minutos después, otro conductor lo encontró y alertó a los cuerpos de emergencia, alrededor de las 3:21 a. m.

El pequeño fue trasladado al Hospital San Carlos y posteriormente remitido al Hospital Nacional de Niños.



El OIJ confirmó que abrió de oficio una investigación por presunto incumplimiento o abuso de patria potestad, así como por el delito de lesiones culposas.

