Rescate vertical en Sabalito: cachorro cae a barranco y es salvado tras operativo en zona montañosa

Un cachorro fue rescatado este fin de semana en las cercanías de la catarata Kamakiri, en Sabalito de Coto Brus, luego de caer aproximadamente 25 metros en un barranco de difícil acceso.

Los bomberos lograron llegar hasta él tras recorrer cerca de tres kilómetros por la montaña, en una zona cubierta de vegetación y pendiente pronunciada.

El operativo fue ejecutado por rescatistas que implementaron un sistema de cuerdas para realizar un descenso controlado, aplicando técnicas de rescate vertical propias de este tipo de emergencias.

Según los bomberos, el can, aunque asustado, se encontraba en condiciones estables al momento de ser rescatado.

Gracias a la rápida coordinación del equipo y al uso de equipo especializado, el cachorro fue asegurado y trasladado nuevamente hasta la superficie, donde fue entregado sano y salvo a su familia.

La operación evidenció no solo la preparación técnica de los rescatistas, sino también el compromiso de los bomberos con el bienestar animal.