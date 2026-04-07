Rescate de dos menores en Chirripó movilizó a Cruz Roja durante más de 12 horas
Uno de los niños presentaba una afectación respiratoria severa, mientras que el otro sufrió un fuerte golpe en una extremidad inferior tras una caída.
La Cruz Roja Costarricense informó que este lunes por la noche llevó a cabo la atención y rescate de dos menores de edad en el sector de Chirripó, en una operación que requirió el despliegue de recursos humanos y logísticos en condiciones de difícil acceso.
Se trata de dos niños, de 3 y 13 años, quienes fueron ubicados en la montaña con distintas afectaciones. El menor de 3 años presentaba un cuadro respiratorio severo, mientras que el adolescente sufrió un golpe importante en su extremidad inferior producto de una caída.
Para concretar el rescate, la benemérita movilizó a 10 rescatistas y cuatro vehículos de emergencia. Sin embargo, debido a las condiciones del terreno, fue necesario realizar un recorrido a pie de aproximadamente 12 horas en total, seis horas de ingreso y seis de salida, para poder trasladar a los pacientes hasta un centro médico.
El rescatista de la zona, Daniel Umaña, brindó detalles sobre el operativo, destacando la complejidad del acceso y el esfuerzo del equipo para salvaguardar la vida del niño y el adolescente.
Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al ingresar a zonas montañosas, especialmente cuando se trata de menores de edad, y a tomar en cuenta las condiciones climáticas y de acceso.