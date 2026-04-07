Rescate de dos menores en Chirripó movilizó a Cruz Roja durante más de 12 horas

La Cruz Roja Costarricense informó que este lunes por la noche llevó a cabo la atención y rescate de dos menores de edad en el sector de Chirripó, en una operación que requirió el despliegue de recursos humanos y logísticos en condiciones de difícil acceso.



Se trata de dos niños, de 3 y 13 años, quienes fueron ubicados en la montaña con distintas afectaciones. El menor de 3 años presentaba un cuadro respiratorio severo, mientras que el adolescente sufrió un golpe importante en su extremidad inferior producto de una caída.



Para concretar el rescate, la benemérita movilizó a 10 rescatistas y cuatro vehículos de emergencia. Sin embargo, debido a las condiciones del terreno, fue necesario realizar un recorrido a pie de aproximadamente 12 horas en total, seis horas de ingreso y seis de salida, para poder trasladar a los pacientes hasta un centro médico.

Zona donde los menores fueron rescatados.​

El rescatista de la zona, Daniel Umaña, brindó detalles sobre el operativo, destacando la complejidad del acceso y el esfuerzo del equipo para salvaguardar la vida del niño y el adolescente.

















Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al ingresar a zonas montañosas, especialmente cuando se trata de menores de edad, y a tomar en cuenta las condiciones climáticas y de acceso.



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